Incendio Rouen, fiamme non ancora domate

(ANSA) - PARIGI, 26 SET - Le fiamme a Rouen, nell'incendio della fabbrica Lubrizol classificata 'Seveso', sono "circoscritte", ma "non ancora domate". Lo hanno fatto sapere i pompieri sul posto. Intanto, il prefetto di Normandia, Pierre-André Durand, ha evocato il "rischio di inquinamento della Senna". "Continuiamo a lottare contro il fuoco con un rischio di inquinamento della Senna per straripamento dei bacini di ritenzione", ha avvertito il prefetto. Secondo il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, sono 150 i pompieri dispiegati sul posto per domare l'incendio.