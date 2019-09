Venezuela: Maduro, sono pronto a incontrare Donald Trump

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha dichiarato di essere pronto ad incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Certo", ha detto Maduro al canale televisivo Rossiya-24 (VGTRK) quando gli è stato chiesto se fosse pronto per colloqui diretti con Trump per porre fine alla "guerra economica" con gli Stati Uniti. Lo riporta Interfax.

Il presidente Nicolás Maduro ieri sera aveva esaltato l'ampia partecipazione del popolo venezuelano nella campagna 'No Más Trump', avviata il 10 agosto dopo l'annuncio di nuove stringenti sanzioni unilaterali contro il Venezuela che ha permesso la raccolta di 13.287.742 firme che saranno consegnate all'Onu.

I registri con le firme, scrive l'agenzia di stampa Avn, sono state consegnate al vicepresidente della Repubblica Delcy Rodríguez al termine di una marcia dei sostenitori del governo. Via Twitter, Maduro ha manifestato compiacimento per il risultato: "Impero - ha twittato - qui c'è un popolo davvero degno, che non rinuncerà mai al suo diritto di essere libero e che grida al mondo che il tempo dell'aggressione è giunto al termine; ora è il tempo della pace. Viva il Venezuela!".

Dopo aver ricevuto le firme, il vicepresidente Rodríguez ha dichiarato che "con profondo orgoglio andremo la prossima settimana alle Nazioni Unite a portare queste firme che resteranno marcate nella storia repubblicana e bolivariana del Venezuela come uno degli atti più trascendentali e antimperialisti che siano mai stati conosciuti".

Oggi intanto l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Michelle Bachelet, ha affermato che "per l'Onu il presidente eletto del Venezuela è Nicolás Maduro, mentre Juan Guaidó è il titolare dell'Assemblea nazionale". La precisazione della ex capo dello Stato cileno è stata fatta in una lunga intervista da lei concessa alla televisione nazionale sull'attualità internazionale e programmata per ieri sera. Venuto a conoscenza di questa posizione, il presidente cileno Sebastián Piñera ha risposto da New York, dove si trova per partecipare all'Assemblea generale dell'organismo, che "l'unico organo istituzionale autenticamente democratico del Venezuela è l'Assemblea nazionale"