Brexit: Labour vota pro referendum bis

Scontro acceso sulla Brexit alla Conferenza annuale del Labour, il congresso del maggior partito di opposizione britannico, in corso a Brighton. L'accordo quasi unanime raggiunto dopo mesi di esitazioni e contrasti sull'impegno a sostenere un secondo referendum in caso di vittoria alle prossime elezioni non basta: all'assise si confrontano oggi la posizione di chi sollecita il leader Jeremy Corbyn a impegnarsi fin d'ora - se e quando si tornerà alle urne - a far campagna comunque per la scelta del Remain; e quella dello stesso Corbyn che punta invece a rinviare una decisione su questo punto, senza escludere di poter dare libertà di scelta fra un futuro accordo di divorzio soft negoziato con Bruxelles da un ipotetico esecutivo laburista e la permanenza nell'Ue.

Il fronte dei pro Remain senza se e senza ma è nettamente maggioritario fra i parlamentari, come pure nella base.