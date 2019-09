Terremoti: nuova scossa in Albania, magnitudo 4

Un'altra scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 4, è stata registrata questa sera in Albania. Il suo epicentro è stato individuato vicino a Durazzo, a 20 chilometri a nord-ovest di Tirana. Dalla forte scossa di ieri pomeriggio, di magnitudo 5.8, sono state registrate oltre 300 scosse di assestamento. Domani a Tirana a Durazzo e Elbasan, per precauzione, le scuole resteranno chiuse. In tutto sono oltre 900 le abitazioni e i palazzi danneggiati secondo gli ultimi bilanci del governo.

Notizie apparse sui siti di alcuni media online in Albania sul rischio di una nuova forte scossa intanto hanno scatenato il panico a Tirana. I cittadini hanno abbandonato le loro abitazioni riversandosi sulle strade e nelle piazze della capitale. Anche il traffico è in tilt. Il Governo ha parlato di notizie false facendo appello ai cittadini a "non diventare vittime di annunci tesi a provocare il panico" e definendo la diffusione delle notizie "un atto criminale", aggiungendo che "tutti quelli che hanno diffuso tale notizia dovranno assumerne le responsabilità e saranno denunciati". La notizia si è diffusa online poco dopo l'ultima forte scossa di terremoto avvenuta in serata.