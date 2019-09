La polizia di New York sta indagando sul furto di gioielli per 350.000 dollari alla Trump Tower, l'edificio di proprietà del presidente americano. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali i sospetti dei due furti condotti in due diversi appartamenti sembrano cadere al momento su qualcuno che lavora all'interno dell'edificio. Trump arriverà a breve alla Trump Tower, dove alloggerà durante i lavori dell'Onu.