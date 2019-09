Usa: de Blasio ritira la candidatura

Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha annunciato il ritiro della sua candidatura presidenziale ponendo fine alla sua campagna per il 2020. "E' chiaro che non è il mio tempo", ha detto de Blasio, che aveva sperato nella possibilità che si potesse affermare il suo marchio di fabbrica di stampo fortemente progressista, ma che nel corso della campagna elettorale per le primarie democratiche ha dovuto fare i conti con a presenza di due big della sinistra come i senatori Bernie Sanders ed Elizabeth Warren.

"Proseguirò il mio lavoro come sindaco e continuerò a battermi per la classe lavoratrice e per un partito democratico che sta dalla parte dei lavoratori", ha aggiunto de Blasio. Il colpo finale alla sua campagna presidenziale è stata la mancata partecipazione all'ultimo dibattito tra i candidati democratici per non aver raggiunto i requisiti necessari in termini di sondaggi e di finanziamenti.