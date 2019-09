Clima: 50 miliardi per pacchetto di misure in Germania

Costerà 50 miliardi di euro il pacchetto di misure per il clima varato oggi a Berlino. Lo riporta la Sueddeutsche Zeitung. La somma dei 50 miliardi sarà resa disponibile entro il 2023, rende noto ancora la Sueddeutsche Zeitung. Dopo 18 ore di trattativa è stato messo a punto un "pacchetto solido e ben calibrato", riferiscono fonti di governo. Oggi pomeriggio il pacchetto sarà presentato ufficialmente dal governo. A fronte di un'aumento dei prezzi di diesel e benzina e dei costi sulle emissioni di gas serra degli edifici, la tassa sull'elettricità verde sarà ridotta a partire dal 2021, rende noto Dpa.

Gli organizzatori di Fridays for Future sono critici nei confronti del pacchetto di misure concordato dal governo tedesco. "Se non fai nulla per la protezione del #clima per anni e dopo enormi pressioni di mesi da parte della popolazione si discute di misure che non hanno assolutamente nulla a che fare con gli 1,5 gradi, questo non è un "passo avanti", ma uno scandalo", ha detto via twitter un organizzatore. Intanto si registra un grande successo delle manifestazioni di Fridays for Future in corso in Germania. A Berlino i partecipanti al momento sono 80.000, per gli organizzatori 100.000. A Monaco sono sfilati in 25.000 per le strade della città, a Brema 30.000 e anche in centri più modesti come Kiel 10.000 persone sono scese a dimostrare.