Netanyahu a Gantz: governo unitario

Il premier Benyamin Netanyahu ha lanciato oggi un appello a Benny Gantz (leader del partito centrista Blu Bianco) a formare un governo di unità nazionale al più presto. "Dobbiamo dar vita ad un governo esteso di unità oggi stesso" ha affermato. "Il popolo si aspetta da noi due che diamo prova di responsabilità ed avviamo una cooperazione".

"Durante la campagna elettorale - ha proseguito Netanyahu - ho fatto appello alla costituzione di un governo di destra. Ma con mio dispiacere il risultato delle elezioni dimostra che esso non è fattibile. Il popolo non ha scelto fra i due blocchi. Per cui non c'è altra scelta che dar vita ad un governo il più vasto possibile, che si poggi su tutte le forze a cui Israele sta a cuore".

"Per questa ragione - ha detto ancora Netanyahu - faccio appello a te, Benny. Incontriamoci oggi stesso, a qualsiasi ora, per mettere in moto questo processo che è di importanza essenziale. Occorre fare tutto il possibile per evitare una terza tornata elettorale".