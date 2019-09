Canada: nuova grana Trudeau, in foto con 'brownface'. Primo ministro chiede scusa

Nuova grana per Justin Trudeau, a poche settimane dalle elezioni in Canada. Il primo ministro, già coinvolto in un scandalo per favoreggiamento, è stato messo in grave imbarazzo da una foto del 2001 pubblicata su Time che lo ritrae con il viso dipinto di nero durante un party.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

La festa in costume, dal tema 'Arabian Nights', era stata organizzata dalla scuola privata di Vancouver dove Trudeau, allora 29enne, insegnava. Il portavoce del premier ha confermato che l'uomo truccato con la 'brownface', immortalato insieme a quattro donne, è proprio Trudeau.

Il primo ministro del Canada ha chiesto ufficialmente scusa ai canadesi per la foto affermando di aver fatto "una sciocchezza".

"Sono arrabbiato con me stesso, sono veramente pentito", ha detto a caldo il premier progressista ai cronisti che lo accompagnano in aereo in campagna elettorale, cercando di arginare l'imbarazzo suscitato dalla foto.