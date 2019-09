Bar a Parigi, 50 cent per fettina limone

(ANSA) - PARIGI, 18 SET - Polemiche e sconcerto a Parigi per l'ultima trovata di alcuni bar e bistrot, che ai clienti hanno cominciato a far pagare, 50 centesimi, la fettina di limone nell'acqua minerale. Una pratica denunciata da Nora Hamadi, una giornalista che si occupa di arte il cui tweet con lo scontrino dello scandalo è divenuto virale nel giro di poche ore. Anche se in realtà, scrive oggi Le Parisien, non c'è nulla di illegale.