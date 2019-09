Egitto, scontri con terroristi in Sinai

Sono stati "tutti uccisi" i componenti di una cellula terrorista coinvolta in uno scontro a fuoco con le forze di polizia nel nord del Sinai: lo ha annunciato il ministero degli Interni egiziano, secondo quanto riportato dall'agenzia Mena. "Continuando gli sforzi del ministero per perseguire gli elementi terroristici coinvolti in alcune operazioni ostili che sono costate la vita a diversi martiri delle forze armate, alla polizia e al popolo - ha affermato il dicastero - sono pervenute informazioni che un gruppo di elementi terroristici si trova nella zona di Jilbana, nel Sinai settentrionale, e sta preparando e pianificando una serie di operazioni ostili contro le posizioni delle forze armate e la polizia presenti nell'area.

Individuati e circondati dalle forze dell'ordine, i terroristi hanno fatto fuoco ma, riporta l'agenzia, "sono stati tutti uccisi". Un certo numero di armi automatiche, munizioni e una pistola sono sono stati trovati in loro possesso. Un ufficiale è rimasto ferito.