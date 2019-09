11 settembre, Trump: 'Colpiremo duro chi ci attacca

L'America si è fermata per ricordare le vittime dell'11 settembre negli stessi minuti in cui furono sferrati gli attacchi. Un minuto di silenzio e' stato osservato alla Casa Bianca, alla presenza della coppia presidenziale, e in molte città, a partire da New York, dove ogni anno vengono letti i nomi delle quasi 3000 vittime.

18 anni fa gli attentati che cambiarono il mondo

Intervenendo al Pentagono per ricordare le vittime dell'11 settembre, Donald Trump ha giustificato la cancellazione dei negoziati di pace con i talebani dopo gli attentati con cui "volevano mostrare la loro forza". "Invece hanno mostrato la loro debolezza e negli ultimi 4 giorni abbiamo colpito il nemico come mai prima", ha detto, promettendo una risposta senza precedenti a chiunque attaccherà gli Usa. "E se per qualsiasi ragione - ha affermato Trump - i nostri nemici torneranno nel nostro Paese, andremo ovunque siano e useremo la forza, del tipo che gli Stati Uniti non hanno mai usato prima. E non sto nemmeno parlando della forza nucleare. Non avranno mai visto nulla di ciò che accadrà loro. Nessun nemico sulla terra può essere al livello della schiacciante forza e potenza delle forze armate americane". "Questo è il vostro anniversario di una perdita personale e permanente ma i vostri cari non saranno mai dimenticati": lo ha detto Donald Trump ai familiari delle vittime dell'11 settembre, promettendo di intensificare i combattimenti contro i talebani.