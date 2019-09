Ambasciatore tedesco convocato a Pechino

L'ambasciatore tedesco a Pechino, Clemens von Goetze, è stato convocato al ministero degli Esteri cinese in segno di protesta per il colloquio avuto ieri a Berlino dal capo della diplomazia tedesca, Heiko Maas, col leader del movimento a Hong Kong, Joshua Wong. Lo ha riferito l'ambasciatore cinese a Berlino, Wu Ken, in una conferenza stampa tenuta nella capitale tedesca. Lo riporta il sito del quotidiano Sueddeutsche Zeitung.