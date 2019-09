Shtayyeh avverte Netanyahu, non annunci annessioni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 SET - "La terra di Palestina non fa parte della campagna elettorale di Netanyahu". Così il premier palestinese Mohammad Shtayyeh ha messo in guardia il primo ministro israeliana dal dichiarare- in un discorso atteso oggi pomeriggio - la volontà di piani per annettere parti della Cisgiordania (probabilmente le zone omogenee di insediamento come Maalè Adumim, Gush Etzion e Ariel) come riferiscono alcune indiscrezioni dei media. "Netanyahu - ha detto Shtayyeh citato dalla Wafa - è il principale distruttore del processo di pace, e qualsiasi sua follia si rifletterà negativamente su di lui a livello locale e internazionale". Intanto il discorso di Netanyahu è slittato dalle 17 alle 18 (in Italia le 17). (ANSA).