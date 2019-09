Netanyahu incontrerà Putin giovedì prossimo a Sochi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 SET - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu incontrerà giovedì prossimo 12 settembre - 5 giorni prima del voto in Israele - il presidente russo Vladimir Putin a Sochi, in Russia. Lo ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro secondo cui nell'incontro sarà discussa la questione dell'Iran in Siria. (ANSAmed).