Iran: Zarif a Trump, Netanyahu vuole trascinarvi in guerra

(ANSA) - ISTANBUL, 10 SET - "Lo sapevi, Donald Trump, che Netanyahu è stato determinante per spingere gli Stati Uniti nel pantano dell'Afghanistan? Lo stesso da cui ora non riesci a uscire? Il suo motto dal 1986: combattere fino all'ultimo soldato americano". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, all'indomani delle dichiarazioni del premier israeliano secondo cui Teheran avrebbe avuto un sito segreto per lo sviluppo di armi nucleari, poi distrutto perché scoperto da Tel Aviv. Nel post, Zarif allega un video di Netanyahu e invita il presidente americano a guardarlo.

