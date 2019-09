Russia: media,'talpa' della Cia lavorava con un consigliere di Putin

La presunta ex talpa della Cia al Cremlino fatta fuggire negli Usa nel 2017 per motivi di sicurezza potrebbe essere Oleg Smolenkov, allora collaboratore del consigliere di Putin per la politica estera Iuri Ushakov: lo sostiene il quotidiano russo Kommersant citando alcune fonti anonime.

Secondo la testata, Smolenkov era un fidato assistente di Ushakov dai tempi in cui questi era ambasciatore della Russia negli Stati Uniti. Di Smolenkov si sarebbero perse le tracce dopo una vacanza in Montenegro con la famiglia.

Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, conferma che Oleg Smolenkov lavorava per l'amministrazione presidenziale russa e in particolare all'Ufficio esecutivo presidenziale, ma sottolinea che non era un funzionario di alto livello ed "era stato sollevato dall'incarico in base a una direttiva interna diversi anni fa". Lo riporta l'agenzia Interfax.