Papa Francesco in Mozambico, oltre 40mila a messa

Papa Francesco conclude stamani la sua visita in Mozambico, per volare nel pomeriggio in Madagascar. In mattinata ha visitato la casa di cura di Zimpeto del progetto anti-Aids "Dream" della Comunità di Sant'Egidio, ed ha lanciato un messaggio di speranza sulla possibilità di combattere la piaga dell'Aids.

In seguito Francesco è arrivato, sotto una leggera pioggia, allo stadio nazionale di Zimpeto, alla periferia di Maputo, per celebrare la messa, ultimo evento della sua visita in Mozambico. Lo stadio, che può contenere 42 mila persone, è completamente pieno, e ha accolto il Papa con una grande ovazione. Il Papa, salutato con ovazioni e anche con canti e balli, fa il giro in 'papamobile' nella pista dello stadio per salutare la folla.

La storica firma il 6 agosto scorso dell'accordo di pace per il Mozambico tra governo e opposizione è "una pietra miliare che salutiamo e speriamo come decisiva", ha detto ieri Bergoglio in merito all'accordo che attua quello del 1992 firmato a Roma.