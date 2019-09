Merkel a Pechino: 'Si risolva disputa commerciale con gli Usa'

La Cancelliera tedesca Angela Merkel è a Pechino per la sua dodicesima visita in Cina, in un momento di congiuntura economica con serie prospettive di recessione per la Germania. Berlino è il primo partner commerciale europeo di Pechino, con un interscambio di circa 200 miliardi di euro, ma Merkel è in una posizione di equilibrio precario per la guerra commerciale tra Usa e Cina e le pressioni di Donald Trump.

La Cancelliera infatti ha auspicato che la Cina e gli Usa possano risolvere quanto prima il contenzioso sul commercio che sta avendo effetti negativi su scala globale. "Noi speriamo che ci possa essere una soluzione alla disputa commerciale con gli Usa dato che ha ripercussioni su tutti noi", ha affermato aprendo il bilaterale col premier cinese Li Keqiang, nella Grande sala del popolo.

Durante la visita, poi, schierata nella difesa dei diritti umani e sollecitata dai leader delle proteste pro-democrazia di Hong Kong a sollevare il caso con le autorità di Pechino, Merkel ha detto che "c'è bisogno di una soluzione pacifica". Ha spiegato che per quanto sta avvenendo a Hong Kong va cercata una ricomposizione attraverso il dialogo e nel rispetto degli accordi sino-britannici del 1984 a tutela dei diritti e delle libertà. La Cancelliera, parlando nella conferenza stampa congiunta al termine del bilaterale, ha anche osservato di ritenere "positiva" la cancellazione formale della legge sulle estradizioni in Cina. "Ho indicato durante i colloqui che i diritti e le libertà concordati nella Basic Law di Hong Kong dovrebbero essere tutelati", ha osservato riferendosi alla 'Costituzione' dell'ex colonia che definisce appunto lo status speciale della città e i rapporti con Pechino sposando, tra l'altro, il modello di 'un paese, due sistemi'. "Il dialogo politico e non la violenza è il passo per definire la soluzione del problema", ha concluso.

Domani, invece, la Cancelliera tedesca si trasferità a Wuhan, capitale della provincia centrale dell'Hubei, dove inaugurerà l'ampliamento di un impianto di componenti per auto della Webasto e terrà un discorso alla Wuhan University, prima di ripartire e rientrare in Germania.