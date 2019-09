Migliaia a Buenos Aires, emergenza cibo

(ANSA) - BUENOS AIRES, 4 SET - Molte migliaia di militanti di movimenti sociali argentini sono scesi in piazza oggi a Buenos Aires per sollecitare il governo a decretare una 'emergenza alimentare', conseguenza della grave crisi economica e finanziaria che attanaglia il Paese. Alla 'Giornata nazionale di lotta' hanno aderito una trentina di movimenti di base e gruppi di 'piqueteros', fra cui il 'Polo Obrero', 'Barrios de Pie', 'Corriente de Trabajadores de la Economía Popular' (Ctep), 'Corriente Clasista y Combativa' (Ccc). Partiti da diversi punti della capitale, i manifestanti si sono concentrati all'altezza del ministero dello Sviluppo sociale, interrompendo completamente il traffico sulla principale strada cittadina, la avenida 9 de Julio, all'altezza della Avenida de Mayo. Un altro gruppo di dimostranti si è incamminato verso l'edificio del Parlamento dove in una conferenza stampa è stato denunciato lo stato allarmante della situazione delle mense scolastiche e popolari dove, pur nel quadro di una crescente crisi alimentare.