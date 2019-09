Brasile: nuova operazione per Bolsonaro

BRASILIA - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato che nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico legato alla ferita riportata il 6 settembre 2018, quando venne pugnalato a Juiz de Fora, nello Stato di Minas Gerais, in piena campagna elettorale.

"Subirò un breve intervento chirurgico, fa parte della vita, (la pugnalata) ha segnato un momento della mia vita per il quale ringrazio Dio", ha detto il capo dello Stato dopo aver lasciato l'imponente Tempio di Salomone, nel quartiere di Bras, nella regione orientale di San Paolo.

"Il presidente subirà un nuovo intervento chirurgico per correggere un'ernia nella stessa zona degli ultimi interventi", ha precisato il medico Antonio Macedo, che ha guidato l'equipe di professionisti responsabile per le operazioni a Bolsonaro l'anno scorso e all'inizio del 2019 presso l'Ospedale Albert Einstein di San Paolo. Il prossimo intervento verrà invece eseguito presso l'ospedale Vila Nova di San Paolo.