Sparatoria Texas:bilancio sale a 7 morti

(ANSA) - NEW YORK, 1 SET - Il bilancio della sparatoria in Texas fra le cittadine di Midland e Odessa, in Texas, dove un uomo ha aperto il fuoco con fucile lungo calibro 223 da un veicolo in movimento, sale a sette morti, senza contare il killer, e 19 feriti. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali cinque persone sono morte a Odessa, incluso il killer, e tre a Midland.

"Stiamo valutando varie iniziative" sul controllo delle armi, ha frattanto affermato il presidente Donald Trump, aggiungendo che l'amministrazione è impegnata a fermare le sparatorie di massa ma è importante proteggere il Secondo Emendamento.

Il killer del Texas, ha d'altro canto affermato, è "una persona molto malata".