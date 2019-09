Hong Kong: dimostranti all'aeroporto

(ANSA-AP) - HONG KONG, 1 SET - E' stato interrotto il servizio di trasporto ferroviario per l'aeroporto di Hong Kong dopo che in queste ore lo scalo risulta nuovamente assediato dai manifestanti, all'indomani dei violenti scontri fra dimostranti e polizia. Restano attivi i treni dall'aeroporto all'isola di Chek Lap Kok, hanno fatto sapere le autorità locali.

Centinaia di attivisti pro-democrazia hanno raggiunto l'aeroporto internazionale di Hong Kong bloccando entrate e accessi via ferrovia (i collegamenti sono stati sospesi nel primo pomeriggio) e autostrada: malgrado non ci sia stata alcuna intrusione nell'aerostazione, l'iniziativa sta creando la congestione del traffico, secondo i media locali. All'indomani dei violenti scontri nel centro dell' ex colonia a tra attivisti (accusati tra l'altro di aver manifestato nonostante i divieti) e polizia, le previsioni sono di un'altra giornata ad alta tensione.