Brexit, è il giorno delle manifestazioni contro Johnson

Il giorno della piazza, e al grido di "Fermate il colpo di Stato". Da Londra, sull'uscio di Downing Street, a macchia d'olio in tutto il Regno Unito si é estesa la protesta contro la decisione del primo ministro britannico Boris Johnson di sospendere il parlamento da metà settembre a metà ottobre circa, ovvero a ridosso della scadenza fissata al 31 ottobre per il divorzio dall'Ue. Decisione difesa dal premier come una mossa per impedire che i negoziati con i 27 si risolvano in svantaggio per Londra. Ma una consistente fetta di britannici non ci sta e lo urla a gran voce. Con l'appoggio dell'opposizione, anche del leader laburista Jeremy Corbyn in piazza a Glasgow.

Fin dalla tarda mattinata la folla ha bloccato la zona di Whitehall a Londra, dove sorgono la gran parte di palazzi e uffici governativi. Downing Street compresa, la sede del governo britannico, davanti alla quale per tutta la giornata su un palco circondato dai dimostranti si avvicendano membri della società civile e politi, laburisti soprattutto, l'opposizione che vuole fermare il 'colpo di mano' di Johnson. Tutto intorno slogan come "Boris Johnson vergognati!", cartelli e numerose bandiere europee. Il West End è bloccato, a Trafalgar Square un mega sit-in. Scene che si replicano a Manchester, Liverpool, Birmingham, Newcastle, Bristol, York, Abardeen, Belfast. Corbyn è in Scozia, a Glasgow, e da George Square incalza: "Sono orgoglioso di essere qui con tutti voi, per dire a Boris Johnson che è il nostro parlamento". Non ci porterai fuori (dall'Ue, ndr) senza accordo, ti fermeremo e daremo al popolo i suoi diritti, la possibilità di esprimersi per determinare il suo futuro".

Sono 32 le manifestazioni contemporaneamente indette in altrettante città. La mobilitazione è organizzata dal gruppo anti-Brexit 'Another Europe is Possible', con un tam tam che ha ancora una volta viaggiato sul web, e che adesso chiama ad una mobilitazione quotidiana. "La protesta di oggi è l'inizio di qualcosa di enorme - ha detto una delle organizzatrici, Alena Ivanova, scrive il Guardian - deve crescere e coinvolgere milioni, nel cuore di ogni città del Paese". E' soprattutto il popolo anti-Brexit a scendere in piazza, come ha fatto a più riprese fin dall'indomani del referendum nel giugno del 2016.

Lungo le strade britanniche ha sfilato prima lo shock e lo sgomento, poi la delusione e il disappunto per il caos in cui sono precipitati i negoziati con l'Ue e che ha rivelato una profonda crisi del sistema politico britannico. Fino ad oggi, al 'No' urlato contro quello da alcuni paragonano ad un colpo di Stato, una forzatura da parte di Johnson che è voluto ricorrere alla misura del tutto straordinaria di chiedere alla regina la sospensione del parlamento, e la sovrana lo ha accordato. E' per tenere il punto con i 27, secondo il premier, che dice di non volere il 'no deal' ma chiama comunque ad essere pronti. Se la 'proroga' di Westminster avrà luogo, come sembra, il parlamento rimarrà chiuso per 23 giorni lavorativi, fino al 14 ottobre, con molti parlamentari sul piede di guerra però, alcuni già pronti ad 'occupare' una House of Commons alternativa per continuare a dibattere di Brexit e nella speranza ancora di evitare il 'no deal'. (ANSA).