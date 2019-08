Trump 'licenzia' la sua assistente

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - L'assistente personale del presidente americano, Madeleine Westerhout - al fianco di Donald Trump dal giorno del suo insediamento alla Casa Bianca - ha rassegnato le dimissioni. Lo riporta una fonte informata alla Cnn, confermando le prime indiscrezioni al riguardo diffuse dal New York Times.

Westerhout, riferisce la Cnn, ha lasciato il suo incarico giovedì dopo che il presidente Trump è venuto a sapere che aveva condiviso informazioni sulla sua famiglia e sulla Casa Bianca durante un cena con i giornalisti senza premettere che le sue dichiarazioni erano 'off the record', vale a dire non pubblicabili.

Trump avrebbe così contestato alla Westerhout la violazione del patto di riservatezza.