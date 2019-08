Russia annuncia il cessate fuoco a Idlib

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 AGO - La Russia ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale nella regione siriana di Idlib a partire da domattina. Lo riferiscono media siriani e panarabi citando i vertici militari russi in Siria situati nella base di Hmeimim nella regione di Latakia. Secondo l'annuncio russo, ancora non confermato dal governo siriano alleato di Mosca né dagli insorti anti-regime sostenuti dalla Turchia, il cessate il fuoco entrerà in vigore domattina alle 6 locali (le 5 in Italia). Non è precisato per quanto tempo durerà la sospensione delle attività militari.