Trump dichiara l'emergenza in Florida per l'uragano Dorian

Donald Trump approva la dichiarazione di emergenza per la Florida in vista dell'arrivo dell'uragano Dorian, aprendo la strada agli aiuti del Dipartimento per la sicurezza nazionale e della Fema, la protezione civile americana, prima ancora che l'uragano tocchi terra.

"Dobbiamo prepararci a tutte le circostanze". Così il governatore della Florida Ron DeSantis nel corso di una conferenza stampa per offrire aggiornamenti su Dorian. Circa 2.000 membri della guardia nazionale sono stati mobilitati, e la cifra è destinata a raddoppiare nei prossimi giorni.

Il pericoloso uragano Dorian pone minacce significative alla Florida e alle Bahamas". Lo afferma il National Hurricane Center americano. Dorian al momento è a circa 1.000 chilometri da West Palm Beach, in Florida, con venti vicini ai 177,02 chilometri all'ora. "Dorian potrebbe diventare un uragano estremamente pericoloso a breve" e si prevede acquisti forza mentre si dirige verso le Bahamas e la Florida.