Corea Sud-Giappone: Moon Tokyo disonesta

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha contestato il Giappone all'indomani della decisione di rimuovere Seul dalla lista dei partner commerciali privilegiati, accusandolo di "disonestà" per il non voler ammettere che la mossa sia solo una risposta impropria a questioni politiche.

Riunendo il suo gabinetto, Moon ha affermato che Tokyo "non ha chiarito con onestà le ragioni della ritorsione commerciale e ha tentato di giustificare le sue azioni con argomenti senza fondamento e cambiandoli di frequente", ha riferito la Yonhap.