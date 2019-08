Gaza: saliti a 3 i poliziotti uccisi in esplosioni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 AGO - E' salito a tre il numero dei poliziotti morti in due esplosioni avvenute ieri sera in altrettanti check point a sud di Gaza City, di cui ancora non sono del tutto chiare le circostanze. Secondo fonti locali Hamas ha dichiarato lo stato di allerta e avviato una serie di arresti tra i gruppi salafiti presenti nella Striscia. Le stesse fonti hanno riferito che Hamas ha fatto sapere di avere in mano i primi indizi sui responsabili delle esplosioni. La Bbc - ripresa dai media israeliani - ha ipotizzato che gli attacchi ai check point della polizia siano il risultato di attacchi suicidi da parte dell'Isis, ma Hamas non ha dato alcuna conferma. Il capo della fazione islamica che governa Gaza Ismail Haniyeh sul sito del gruppo ha assicurato che "i servizi di sicurezza prenderanno i responsabili". (ANSamed)