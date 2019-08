Media: Trump, armi nucleari contro uragani. Lui twitta, 'mai detto questo'

Le bombe nucleari per colpire gli uragani nell'Atlantico prima che arrivino fino agli Stati Uniti? La proposta, secondo il sito Usa di notizie Axios, è arrivata direttamente dal presidente americaono Donald Trump, ma la risposta del diretto interessato non si è fatta attendere: qualche ora dopo la pubblicazione dell'articolo sul web, quando era già stato ripreso dai principali media mondiali, Trump è intervenuto con un tweet dal G7 di Biarritz, in Francia, smentendo categoricamente di avere mai detto una cosa simile e bollando l'articolo come 'FAKE NEWS'.

"La storia di Axios secondo cui il presidente Trump voleva distruggere i grandi uragani con armi nucleari prima che tocchino terra è ridicola. Io non ho mai detto questo. Solo altre FAKE NEWS!": è il messaggio di Trump sul suo account del social.

Eppure, secondo una fonte presente ad un briefing sugli uragani tenuto alla Casa Bianca, Trump avrebbe suggerito di sconfiggere questi fenomeni devastanti - che ogni anno provocano danni negli Usa per miliardi di dollari - proprio con le bombe nucleari. In partcolare, il presidente avrebbe detto ad alcuni funzionari della sicurezza nazionale presenti al briefing di esplorare questa possibilità.

Secondo la fonte presente al briefing Trump avrebbe detto: "Ho capito. Ho capito. Perchè non usiamo una testata nucleare?". Aggiungendo: "Si formano davanti alla costa africana, mentre attraversano l'Atlantico sganciamo una bomba nell'occhio dell'uragano e lo distrugge. Perchè non possiamo farlo?".

Sempre secondo questa fonte, Trump avrebbe poi chiesto ai presenti quanti uragani gli Stati Uniti sarebbero in grado di gestire. Da parte loro, i presenti sarebbero rimasti sorpresi dalla proposta del presidente. Axios ricorda che già nel 2017 Trump avrebbe espresso l'idea di bombardare gli uragani, senza menzionare però le armi nucleari.