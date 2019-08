G7: gita a Espelette per le first lady

(ANSA) - BIARRITZ (FRANCIA), 25 AGO - Brigitte Macron e le altre partner dei leader presenti al vertice G7 di Biarritz sono partite questa mattina alla scoperta delle bellezze e delle specialità del paese basco. In particolare, sono attese ad Espelette, paesino molto amato dalla premiere dame francese e celebre per il suo peperoncino.

Con Brigitte ci sono l'americana Melanie Trump, la giapponese Akie Abe e la signora Mlagorzata Tusk, moglie del presidente del Consiglio europeo. Un gruppo ristretto, in quanto le o gli altri potenziali partner (Sophie Gregoire, compagna del canadese Justin Trudeau, e Joachim Sauer, marito di Angela Merkel) non sono presenti. Si aggiungono al gruppo le consorti dei leader di Cile e Australia, paesi invitati al G7, e la moglie del rappresentante della Banca mondiale.

Nel paesino di Espelette, Brigitte presenterà le specialità locali, poi la giornata proseguirà con una visita alla villa Arnaga de Cambo les Bains, dove le premiere dame pranzeranno, per poi far rientro a Biarritz nel pomeriggio.