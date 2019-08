Ocean Viking,migranti accolti da 6 Paesi

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Trovato l'accordo sul destino dei 356 migranti a bordo della nave Ocean Viking. Lo annuncia il premier maltese Joseph Muscat su Twitter: "Malta trasferirà queste persone su navi militari maltesi in acque internazionali e le porterà a terra. Tutti i migranti saranno distribuiti in altri Paesi europei: Francia, Germania Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania. Nessuno resterà a Malta". L'accordo, aggiunge Muscat, è stato trovato in seguito a "discussioni con la Commissione europea e un certo numero di Stati membri, soprattutto Francia e Germania". (ANSA).