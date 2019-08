Cina, dazi per 75 miliardi sui beni Usa

La Cina ha annunciato che imporrà nuovi dazi su 75 miliardi di dollari di beni 'made in Usa': è la risposta di Pechino ai dazi americani operativi dall'1 settembre sull'import di prodotti cinesi. I nuovi dazi saranno inclusi nella forchetta del 5-10%, interessando 5.078 beni Usa, secondo quanto comunicato dall'Ufficio dei dazi che fa capo al governo cinese. In aggiunta, ci sono le misure al 25% sull'import di auto e al 5% sulle componenti di auto, efficaci dal 15 dicembre, sospese lo scorso 1 aprile, in una mossa per favorire il dialogo.