Trump: 'Fed dovrebbe tagliare i tassi di 100 punti'

"La nostra economia è molto forte nonostante l'orrenda mancanza di visione di Jay Powell e della Fed. I tassi della Fed dovrebbero essere ridotti di 100 punti base". Lo twitta Donald Trump, sottolineando che con un taglio di tale entità l'economia americana andrebbe meglio così come quella globale. Gli analisti prevedono che la Fed ridurrà il costo del denaro in settembre di un quarto di punto. "La nostra economia è molto forte nonostante l'orrenda mancanza di visione di Jay Powell e della Fed. I democratici provano invece a dire che l'economia va male solo per motivi elettorali. Molto egoisti! Il nostro dollaro è così forte che sta facendo del male ad altre parti del mondo. La Fed, in un periodo limitato di tempo, dovrebbe tagliare i tassi di almeno 100 punti base e forse accompagnare il taglio con del quantitative easing" twitta Trump. "Se lo facesse la nostra economia starebbe anche meglio e l'economia mondiale sarebbe rafforzata per il bene di tutti"