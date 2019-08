Hong Kong: blindati cinesi nello stadio di Shenzhen

Decine tra blindati corazzati e camion per il trasporto truppe dell'Esercito sono stati piazzati in uno stadio di Shenzhen, la città cinese a ridosso di Hong Kong: lo riferisce il Daily Mail pubblicando le immagini satellitari del sito. Nei giorni scorsi i media di Pechino avevano pubblicato un video che mostrava decine di veicoli militari che si dirigevano verso la città. "La nostra intelligence ci ha informato che il governo cinese sta spostando truppe al confine con Hong Kong", ha detto il presidente Usa Donald Trump.

L'Autorità aeroportuale di Hong Kong ha ottenuto un'ingiunzione giudiziaria contro le "persone che ostacolano illegalmente e volontariamente o interferiscono con il corretto uso dello scalo": dopo due giorni di scontri tra manifestanti pro-democrazia e polizia, la mossa consente all' Authority di decidere se consentire le dimostrazioni in aree designate. I viaggiatori che prendono l'Airport Express per raggiungere lo scalo, ad esempio, devono presentare la carta d'imbarco per accedere allo scalo.

La Cina ha condannato con forza le proteste pro-democrazia degli ultimi due giorni all'aeroporto di Hong Kong, definendo "azione da terroristi" la disavventura di due cittadini cinesi malmenati dai dimostranti. L'Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao, che fa capo al governo di Pechino, ha espresso "la più forte condanna di queste azioni da terroristi" definendo inoltre i due uomini feriti "patrioti della Cina continentale".

Cathay Pacific ha licenziato due piloti per le posizioni a favore delle proteste pro democrazia che hanno paralizzato lo scalo di Hong Kong negli ultimi due giorni, segnate dagli scontri con la polizia. La mossa, che è finalizzata ad allentare le pressioni di Pechino sulla compagnia perché adottasse misure contro il sostegno del suo staff alle manifestazioni, colpisce un pilota "attualmente coinvolto in una procedimento legale" e un altro, ha riferito Cathay in nota, è accusato di aver usato impropriamente le informazioni su un volo.