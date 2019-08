Trump, Kim vuole vedermi e negoziare

Kim Jong-un vuole incontrare Donald Trump e iniziare dei negoziati appena finiranno le esercitazioni congiunte Stati Uniti-Corea del Sud. E il presidente americano "non vede l'ora di vedere di nuovo il leader nordcoreano in un futuro non distante": lo scrive su Twitter lo stesso Trump rivelando parte dei contenuti della lettera ricevuta dal leader nordcoreano, che ha definito "lunga" e "molto cortese".



Il tweet di Trump arriva poche ore dopo la notizia che il regime di Pyongyang ha lanciato altri due missili in mare. Il presidente americano, al suo primo giorno di vacanza nella sua tenuta di Bedminster, in New Jersey, spiega che Kim nella missiva si lamenta per lo svolgimento di esercitazioni "ridicole e dispendiose". Ma il leader nordcoreano si sarebbe anche un po' scusato per i recenti lanci di missili a corto raggio, spiegando che questi test finiranno quando finiranno le esercitazioni congiunte tra Washington e Seul. "Con una Corea del Nord libera dal nucleare - conclude Trump - guiderà uno dei Paesi più di successo al mondo".