Hong Kong, centinaia di nuovo in piazza

I militanti pro democrazia hanno manifestato ancora una volta a Hong Kong, sfidando il divieto della polizia che si è scontrata ripetutamente nelle scorse settimane con i dissidenti. Hong Kong è alla sua nona settimana di proteste, innescate da una proposta di legge sull'estradizione e poi estese ad un più generale appello alla difesa delle libertà democratiche. I manifestanti chiedono anche le dimissioni della governatrice di Hong Kong Carrie Lam, e un'indagine sulle denunce di abusi da parte della polizia. La polizia ha negato l'autorizzazione a due cortei previsti per oggi, che hanno comunque avuto luogo con centinaia di partecipanti, tra quasi altrettanti agenti in assetto antisommossa. La scorsa settimana le manifestazioni erano state autorizzate dopo che alcune famiglie partecipanti alle proteste avevano chiesto più tutele per i bambini, coinvolti loro malgrado negli scontri dei giorni precedenti. Secondo giorno di sit in in aeroporto, per spiegare a chi arriva le ragioni della protesta.



La polizia di Hong Kong ha lanciato gas lacrimogeni contro i due cortei che oggi hanno sfidato il divieto scendendo comunque in piazza. Gli agenti sono intervenuti davanti alla stazione di Tai Wai, in una regione settentrionale dei Nuovi territori dove era in corso una manifestazione con un migliaio di persone. Lacrimogeni sono stati sparati anche contro alcuni manifestanti che avevano circondato una stazione di polizia nel distretto di Tsim Sha Tsui, a nord del porto di Hong Kong. In serata (primo pomeriggio in Italia), alcune persone hanno bloccato l'entrata di un tunnel che conduce all'area portuale di Hung Hom. La protesta aveva interessato altre due zone: Wong Tai Sin and Tai Po. Pechino critica i manifestanti più violenti, accusandoli di subire pressioni da Paesi stranieri timorosi dello sviluppo cinese. I manifestanti, da parte loro, hanno denunciato abusi da parte della polizia colpevole, dicono, di un uso eccessivo della forza nella repressione delle proteste.