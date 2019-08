Israele partecipa missione Usa nel Golfo

Israele prende parte alla coalizione messa a punto dagli Usa per proteggere la navigazione nel Golfo persico. Lo ha rivelato oggi, secondo i media locali, il ministro degli esteri Israel Katz nel corso di una seduta a porte chiuse della commissione parlamentare per gli affari esteri e la sicurezza. Katz ha precisato che l'adesione israeliana a quella iniziativa è giunta in seguito a una sua visita negli Emirati Arabi Uniti. Israele, ha aggiunto, ha tutto l'interesse ad arginare la espansione delle attività iraniane e a rafforzare i legami con i Paesi arabi del Golfo. (ANSAmed).