Sherpa Gb a Bruxelles, usciremo il 31/10

"Il Regno Unito lascerà l'Ue il 31 ottobre, in qualsiasi circostanza". E' il messaggio che lo sherpa britannico per la Brexit David Frost porterà nei suoi incontri alla Commissione Ue. Lo spiega un portavoce britannico.

"Lavoreremo in modo energico per un accordo ma il backstop deve essere cancellato. Se non saremo in grado di raggiungere un accordo, allora dovremo lasciare l'Ue senza intesa", aggiunge il portavoce.