Gb: rinviata contesa fra Haya e l'emiro

Riprenderà a novembre la contesa legale dinanzi all'Alta Corte di Londra fra principi reali - e fra dinastie arabe - che vede Haya di Giordania contrapporsi al consorte, l'emiro di Dubai Mohammed al-Maktoum, dopo la clamorosa fuga in Gran Bretagna dal Paese del Golfo. La decisione è stata presa oggi dai giudici, nella seconda udienza sul caso. La Corte si è così presa tempo per valutare l'istanza di tutela presentata ieri da Haya. La mossa della principessa, 45 anni, figlia del defunto re Hussein, è stata quella d'invocare l'affidamento dei figli della coppia (una bambina di 11 anni e un bimbo di 7) e un ordine di protezione ad hoc contro la paventata imposizione da parte del padre di future nozze forzate ai piccoli. Haya Bint al-Hussein è assistita da Fiona Shackleton, avvocato matrimonialista fra i più famosi e pugnaci del Regno Unito, già legale di Carlo contro Diana. Mentre lo sceicco ha scelto una celebrità del foro non meno temuta, Helen Ward, che ha rappresentato in passato Guy Ritchie contro Madonna.