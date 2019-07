Carabiniere ucciso, dagli Usa massimo riserbo

Il dipartimento di stato Usa mantiene una linea di massimo riserbo sulla vicenda dei due giovani americani arrestati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. "Siamo a conoscenza di queste notizie", si è limitato a rispondere un portavoce all'ANSA, in merito alla foto di uno dei due arrestati bendato e alla possibilità di chiedere che i due siano processati negli Usa. "Quando un cittadino Usa è detenuto all'estero, il dipartimento lavora per fornire l'appropriata assistenza consolare. Per motivi di privacy, non possiamo commentare ulteriormente", ha aggiunto.

"Molti mi stanno chiedendo di questo caso. Tutto quello che posso dire è: sto trattenendo il giudizio. Dovrebbe essere trattato di fronte ad una corte, non di fronte al tribunale dell'opinione pubblica. In ogni caso è tragico. I miei pensieri vanno alla famiglia della vittima". Lo twitta Amanda Knox, postando un giornale italiano con la foto del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e della moglie.