Sparatoria in un parco a Brooklyn, 1 morto e 11 feriti

Almeno una persona è morta e altre 11 sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta a un evento pubblico in un parco di Brooklyn. Lo riferisce la polizia. Secondo quanto riferisce un portavoce della polizia, un giovane di 38 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa dai proiettili mentre si trovava nel parco a est di Brooklyn, nel quartiere di Brownsville. Ignota la dinamica della tragedia sulla quale stanno indagando gli inquirenti. "Toglieremo le armi dalle nostre strade", ha twittato il sindaco Bill de Blasio.

La sparatoria "ha stravolto un evento pubblico pacifico", ha aggiunto il sindaco di New York. Alcuni degli 11 feriti sono in gravi condizioni. Al momento non sono stati effettuati arresti e gli inquirenti non hanno fornito altri dettagli. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria è scoppiata poco prima delle 23, ora locale, alla festa annuale de 'Old Timers Day', un evento di due giorni con concerti ed esibizioni al quale partecipano ogni anno migliaia di cittadini da ogni angolo del Paese. La festa, riferiscono i media locali, era giunta al termine e i partecipanti stavano lasciando il parco. Le prime informazioni parlano di due aggressori ai quali la polizia sta dando la caccia che avrebbero fatto irruzione in mezzo alla folla nonostante la presenza di 100 poliziotti all'evento. Brownsville è un quartiere che da anni lotta con la violenza provocata dalle armi anche se le strade di New York sono molto più sicure oggi rispetto a tanti anni fa.