Protesta a Mosca, decine di arresti

(ANSA) - MOSCA, 27 LUG - Sono almeno 26 le persone fermate dalla polizia russa davanti al municipio di Mosca ancor prima dell'inizio della protesta contro l'esclusione di numerosi oppositori dalle elezioni comunali in programma l'8 settembre.

Lo riferisce l'ong Ovd-Info, mentre secondo la tv Dozhd, i fermati sarebbero già oltre 60. Intanto, ingenti forze di polizia sono state mobilitate davanti all'ufficio del sindaco in vista della manifestazione che si terrà oggi pomeriggio. Ad organizzare la protesta è stato l'oppositore del Cremlino Alexei Navalny, il quale sostiene che continuerà a convocare i raduni fino a quando ai dissidenti non sarà permesso di presentarsi alle comunali.