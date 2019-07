Hong Kong: protesta arriva all'aeroporto

Oltre 1.000 dimostranti vestiti di nero hanno invaso oggi l'area arrivi dell'aeroporto internazionale di Hong Kong, uno dei più trafficati al mondo, dove hanno accolto i passeggeri cantando lo slogan "Non ci sono rivolte, c'e' solo tirannia!".

I residenti di Hong Kong protestano da oltre un mese, chiedendo soprattutto riforme democratiche e il ritiro di una controversa legge che prevede l'estradizione in Cina per i presunti colpevoli di reati, ma anche elezioni dirette, la fine dell'attuale legislatura ed un'inchiesta sul presunto abuso di potere da parte della polizia.