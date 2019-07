Spagna:voto decisivo per governo Sanchez

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - E' previsto nel primo pomeriggio il secondo voto, quello decisivo, del Congresso spagnolo per l'investitura del leader socialista Pedro Sanchez.

Il voto odierno richiede una maggioranza semplice per ottenere il mandato a formare l'esecutivo che Sanchez invoca dopo aver vinto le elezioni lo scorso 28 aprile ma senza i numeri sufficienti per governare da solo.

A quanto si apprende, Psoe e Podemos non hanno ancora raggiunto un accordo. Nella precedente votazione, a maggioranza assoluta, Sanchez ha ottenuto soltanto 124 voti favorevoli su 350.