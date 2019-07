Russia: perquisizioni in case oppositori

(ANSA) - MOSCA, 25 LUG - Nella notte la polizia russa ha perquisito le abitazioni di almeno quattro oppositori che hanno chiesto di candidarsi alle elezioni comunali di Mosca e ha convocato altri dissidenti per interrogarli. Le azioni arrivano poco prima di una protesta organizzata a Mosca per sabato.

Le autorità russe hanno aperto un'inchiesta per "ostruzione al lavoro delle commissioni elettorali" dopo i recenti cortei per l'ammissione degli oppositori alle elezioni di settembre.

Gli organizzatori delle proteste rischiano fino a cinque anni.