Massari, Ue a singhiozzi ma si muove

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Oggi l'Ue vive una fase diversa dal punto di vista della complessità, dove nulla è dato per scontato. Si è vissuto per decenni con l'idea che la politica dei piccoli passi potesse portare a un'integrazione progressiva dell'Europa ma non è più questo il caso: l'Europa di oggi va avanti a singhiozzi ma comunque si muove. E obbliga gli attori a una flessibilità dell'azione senza pregiudizi e preclusioni". Lo ha detto il rappresentante permanente dell'Italia all'Ue, Maurizio Massari, nel corso di un Forum ANSA organizzato a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, di cui l'ANSA è media partner.