Iraq: Pasquino, guerra all'Isis continua

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "L'Iraq è una sede bellica, la sicurezza da quando sono arrivato è migliorata rispetto a quella che hanno trovato i miei predecessori grazie alla vittoria contro l'Isis". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Iraq, Bruno Pasquino, a margine della XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici di cui l'ANSA è media partner. "E' chiaro che il terrorismo prosegue in forma differente", ha spiegato il diplomatico invitando la "comunità internazionale a continuare con il suo impegno". "La guerra è vinta da un punto di vista tattico - ha sottolineato - ma quella ideologica deve essere ancora vinta, per quello c'è bisogno dell'impegno di tutti, l'Isis è nemico di tutti".