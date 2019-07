Iran: prima nave Gb nel Golfo dopo fermo

Una nave battente bandiera britannica ha attraversato nelle scorse ore lo stretto di Hormuz per la prima volta dopo il sequestro venerdì scorso da parte dei Pasdaran della petroliera del Regno Stena Impero, tuttora sottoposta a fermo dalle autorità iraniane. Il passaggio della BW Elm, che risulta essere attraccata senza problemi in Qatar, è stato monitorato da vicino - ma non tecnicamente scortato - dalla nave da guerra HMS Montrose della Royal Navy, che già era intervenuta in uno scambio verbale con i Pasdaran in occasione del fermo della Stena Impero.