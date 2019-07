Anche la Francia nella morsa del caldo

Continua la morsa di caldo torrido sulla Francia, con temperature intorno ai 40 gradi su gran parte del territorio, prima del picco massimo atteso per domani. Con un record di 80 dipartimenti in stato di vigilanza Météo France, questa nuova 'canicule' - come vengono chiamati Oltalpe gli episodi di intenso calore, senza un abbassamento delle temperature nelle ore notturne - risparmia solo una piccola parte del Paese,la punta della Bretagna e il quadrante mediterraneo. A Parigi, confermata per il secondo giorno consecutivo la restrizione del traffico, per scongiurare oltre al caldo nuovi picchi di smog. A poco meno di un mese dalla prima allerta 'canicule', tornano anche gli avvisi a ripetizione in radio e tv per invitare la cittadinanza - e non solo le persone anziane - ad idratarsi e restare all'ombra.